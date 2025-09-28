AK Parti Kemalpaşa'da Yeni Üye Rozet Takma Töreni Düzenlendi

Ak Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen rozet takma programında, yeni üyeler AK Parti ailesine katıldı. İl Başkanı Bilal Saygılı, CHP'den partilerine katılımların da olduğunu belirterek, "AK Parti'nin olduğu yerde umut, hizmet ve eser vardır" dedi.

AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'nın düzenlediği yeni üye rozet takma programı, yoğun katılım ile gerçekleştirildi. Programa, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İl Başkan Yardımcıları, AK Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Metin Yaşar, ilçe yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve yeni üyeler katıldı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı salonda, İl Başkanı Saygılı ve Milletvekili Kırkpınar, yeni üyelere rozetlerini taktı.

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Biz büyük bir aileyiz. Her gün yeni katılımlarla güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Kemalpaşa'da özel bir model uyguladık. Yeni üye çalışmalarını farklı bir anlayışla sahaya taşıdık ve ciddi bir karşılık aldık. Sadece gönül kapıları açılmakla kalmadı, CHP'den de partimize katılımlar oldu. Bu da AK Parti'nin milletin tek adresi olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.

Saygılı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün aramıza katılan her bir kardeşimizle gücümüze güç kattık. Sizlerle birlikte davamız daha da bereketlenecek, yolumuz daha da güçlenecek. Kemalpaşa'da olduğu gibi İzmir'in dört bir yanında yürüttüğümüz çalışmalarla hemşehrilerimizin gönlüne dokunuyor, taleplerini Türkiye Yüzyılı vizyonu ile buluşturuyoruz. AK Parti'nin olduğu yerde umut vardır, hizmet vardır, eser vardır. İzmir'de de Türkiye'de de yarının güçlü Türkiye'si için yolumuz açık, davamız kutludur. Rabbim birliğimizi daim etsin, yolumuzu açık eylesin." - İZMİR