AK Parti Kayseri İl Yönetimi, Asil ve Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlendi.

AK Parti Kayseri İl Yönetimi belirlendi.

Belirlenen listeye göre Asil Yönetim Kurulu Üyeleri Atalay Akın, İsmail Arslan, Betül Başsoy, Kadir Bayram, İzzet Buzkan, Emre Cıngıllıoğlu, Fatih Çay, Mehmet Çifci, Abdullah Demir, İbrahim Demir, Birol Düşüktaş, Mehmet Efe, Mustafa Ekici, Şaban Elbiz, Nadire Erdoğan Arık, Mehmet Ersu, Hamdi Eskici, Nezihe Fazlıoğlu, İsa Gün, Hatice Kübra Hasnalçacı, Doğan İçingir, Mahmut Kabak, Akif Kahveci, Seda Kaplan, Sadi Kara, Yavuz Karaçavuş, Hatice Kayar, Selahattin Kılıç, Sinan Kurt, Nuh Kurtsoy, Hasan Nuri Kuş, Mustafa Maşlak, Mustafa Öğütlü, Hasan Öztoprak, Kadir Saçcıoğlu, Ahmet Sarıkaya, Abidin Sezgin, Hamdi Somdaş, Muhammed Sungur, Ahmet Şahin, Furkan Mert Şimşek, Muhittin Umaç, Ebru Ünal, Abdulkerim Yalçın, Durdu Mehmet Yalçın, Mahmut Yazırdağ,Murat Yıldız, Nisanur Yılmaz, Mehmet Fatih Yüksel şeklinde oldu.

Listede Yedek Yönetim Kurulu Üyeleri olarak yer alan isimler de Ömür Turgut, Yasin Çalışkan, Nevzat Öztürk, Süleyman Karaköse,Hasan Müslim Ersoy, Ömer Yavuz, Osman Şahan, Furkan Vekli, özgür Galip Şahin, Nurhan Sıla Çakmak, Veli Çifci, Kadir Dede, Hüseyin Alin, Gülhanım Karadurdu, Mehmet Raşit Ulaş, Sümeyra Yılmaz Öztürk, Güngör Uzun, Seçkin Kumlu, İsmail Alp, Alim Şahin, Adem Havur, Mehmet Çağlıbüyükkeçeci, Merve Karaca, Hasan Doruk, Bekir Tümüklü oldu. - KAYSERİ