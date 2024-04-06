AK Parti, kaybedilen seçimler sonrası 81 ilde sahaya iniyor! Vatandaşa 3 kritik soru yöneltilecek

CHP'nin yıllar sonra birinci parti olarak çıktığı 31 Mart yerel seçimleriyle ilgili Ak Parti'de özeleştiri süreci başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim sonuçlarının araştırılması için bir kurul oluşturulması talimatı vermesinin ardından harekete geçen AK Partili kurmaylar, 81 ilde yapılacak araştırma için 3 kritik soru hazırladı.

"NEDEN SANDIĞA GİTMEDİNİZ?"

Bu doğrultuda 81 ilde sahaya inecek ekipler; büyükşehir, il, ilçe ve belde fark etmeksizin buralarda seçmenin Ak Parti'ye neden oy vermediğine dair bir anket çalışması yürütecek. Yapılacak anket çalışmasının iskeleti 'Ne beklentiniz var?', ' Ak Parti belediyesinden memnun muydunuz?', 'Neden sandığa gitmediniz?' sorularından oluşacak.

ERDOĞAN UYARDI: BU MİSALİ ERİMEYE DEVAM EDERİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK toplantısında 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu. Hatanın millette aranmaması gerektiğini, partide kimsenin hesap sorulamaz olmadığının gösterileceğinin altını çizen Erdoğan, "Ya hatalarımızı görerek kendimizi toparlarız ya da güneşi gören buz misali erimeye devam ederiz. Ya başından sonuna kadar işimizi dört dörtlük yaparız ya da çok daha ağır bedeller ödemekten kurtulamayız. Ya milletimizle olan gönül köprülerimizi yeniden güçlendiririz ya da eleştirdiğimiz partilere benzemekten kendimizi alıkoyamayız. Kim olursa olsun hiç kimsenin 22 yıllık birikimi, 22 senelik zorlu bir mücadeleyi heba ve heder etmesine izin veremeyiz, buna müsaade etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti.

"BU MASANIN ETRAFINDA OTURAN HİÇBİR ARKADAŞIM..."

Sandıktan çıkan sonucun suçunu millete atmanın ancak acizlerin ve gafillerin yöntemi olabileceğine vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etmişti: "Hatayı, kusuru, yanlışı millette aramak, bizim geleneğimizde asla yoktur. Biz siyasi hayatımızın hiçbir döneminde böyle bir yola başvurmadık, şimdi de başvurmayacağız. Açık söylüyorum, şahsım dahil bu masanın etrafında oturan hiçbir arkadaşım, 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamaz. Başkalarını hesaba çekmeden önce kendimizi hesaba çekeceğiz. İğneyi kendinize çuvaldızı başkasına batırmanızı istiyorum."