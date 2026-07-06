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AK Parti Karaman İl Başkanı Öztürk görevinden ayrıldı

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AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, genel merkezle görüşmeler sonucu görevinden ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu. 4 yıllık görev sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Öztürk, partisine destek vermeye devam edeceğini belirtti.

Ak Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Genel Merkezi ile görüşmeler neticesinde Karaman İl Başkanlığı görevinden ayrıldığını belirtti.

AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne partinin çeşitli kademelerinde görev yaptığını belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"2020 yılında Merkez İlçe Başkanlığı, 2023 yılında da İl Başkanlığı görevi tarafıma tevdi edilmiştir. Yaklaşık 4 yıl boyunca bu onurlu görevi şahsıma veren başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza ve Bölge Başkanı'mıza sonsuz teşekkür ediyorum. Görevlerin geçici olduğu ve ileride görev değişikliği olacağı bilinciyle, Genel Merkezimizle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde İl Başkanlığı görevimden ayrılmış bulunuyorum."

Öztürk, görev süreci boyunca Karaman sevdasının ve millete hizmet inancının her zaman en önde olduğunu vurguladı.

Bu süreçte birlikte görev yaptığı milletvekillerine, belediye başkanlarına ve partililere teşekkür eden Öztürk, bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içinde partisinin ve davasının yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO
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