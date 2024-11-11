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AK Parti Karabük'te Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı Düzenlendi

AK Parti Karabük'te Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı Düzenlendi
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AK Parti Karabük İl Başkanlığı, il delegeleriyle birlikte 'Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı' gerçekleştirdi. Toplantıda, şehrin kalkınması ve geleceği için ortak akılla yol haritası belirlendi.

Ak Parti Karabük İl Başkanlığınca, il delegelerinin katılımıyla "Ortak Akıl Delege İstişare Toplantısı" yapıldı.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Karabük Belediyesi Kanyonpark Düğün Salonu'ndaki toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, toplantının sadece bir buluşma olmadığını, Karabük'ün yarınlarını inşa edecek güçlü iradenin sembolü olduğunu belirtti.

AK Parti teşkilatı olarak, her adımlarını hemşerilerinin beklentilerine, Karabük'ün değerlerine ve geleceğine duydukları sorumlulukla attıklarını anlatan Salt, "Delegelerimizle, teşkilatımızla ve tüm Karabük'le omuz omuza vererek şehrimizin kalkınması için ortaya koyduğumuz her çabada, kalbimizin en derininde memleket sevdamız yatıyor. Bu toprakların kültürünü, değerlerini yaşatmak ve gelecek nesillere en güzel mirası bırakmak için her birimiz sorumluluk sahibiyiz." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç ile Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ve önceki dönem AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora da birer konuşma yaptı.

Katılımcıların, teşkilatın yol haritasını ortak akılla şekillendirme amacıyla hazırlanan "AK Parti Teşkilatları Ortak Akıl İl Delegeleri Katılım Formları"nı doldurduğu toplantıya, önceki dönem AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilat kademeleri, AK Parti meclis üyeleri ve il delegeleri de katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Politika
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