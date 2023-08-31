AK Parti Karabük Milletvekilleri Millet Bahçesi İnşaatını İnceledi

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, yapımı devam eden millet bahçesinde inceleme yaptı. İnşaat alanında çalışmalar hakkında bilgi alan milletvekilleri, bahçenin bir an önce tamamlanması için müteahhit firma yetkilileriyle görüştü.

AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, yapımı devam eden millet bahçesinde inceleme yaptı.

Kent Meydanı'ndaki inşaat alanına gelen Şahin ve Keskinkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Öztürk'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Milletvekilleri, 94 bin metrekarelik alana inşa edilecek bahçenin bir an önce tamamlanması için yetkili müteahhit firma yetkilileriyle görüştü.

İncelemede, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt ve Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya da milletvekillerine eşlik etti.