AK Parti Kadın Kolları'nın 300 bini aşkın hatminin duası Ayasofya'da yapıldı

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca Ramazan ayı boyunca 81 ilde okunan 300 bini aşkın hatimin duası, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde düzenlenen programla yapıldı. Camideki programa AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü ve çok sayıda kadın kolları teşkilat mensubu katıldı.

"Mazlum coğrafyaların huzuru için dua edeceğiz"

İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik eden AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Ramazan ayı kapsamında il, ilçe ve mahallelerde yoğun bir faaliyet yürüttüklerini belirtti. Ercan, "Teşkilatlarımızdan okunan hatimlerin sayısını özellikle istedik. Bugün itibarıyla 300 binden fazla hatmimiz oldu. Bu hatimlerin duasını yapmak üzere Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde bir araya geldik. Tüm İslam alemi, Müslümanlar ve mazlum coğrafyaların huzura ile refaha kavuşması için dualarda bulunacağız" ifadelerini kullandı.

"Günde yaklaşık 30 bin haneyi ziyaret ettik"

Türkiye genelinde yürütülen saha çalışmaları hakkında da bilgi veren Ercan, "5+1" formülüyle oluşturulan beşerli ekiplerin her gün ortalama 30 bin evin kapısını çaldığını kaydeden Ercan, "Vatandaşlarımızla her daim bir aradayız. Ev ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın halini, hatırını sorduk; taleplerini dinleyerek hepsini not aldık. Bu çalışmaları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve tavsiyeleriyle hayata geçiriyoruz. Dolu dolu bir Ramazan geçirmemizi sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Çocuklara camilerde hediye sürprizi ve "Arife Çiçekleri"

Kadir Gecesi programları kapsamında çocuklara yönelik etkinlikler de planladıklarını aktaran Ercan, 81 ildeki camilerde çocukların ayakkabılarına küçük hediyeler bırakarak, onlara sürpriz yapacaklarını dile getirdi. Ercan ayrıca bayrama kadar sürecek olan "Arife Çiçekleri" projesine de değinerek, "İhtiyaç sahibi evlatlarımıza bayram sevincini yaşatmak adına bayramlık kıyafetlerini hediye edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı