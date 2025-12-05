Haberler

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı.

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı.

Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5 Aralık 1934'te pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türkiye'de kadına seçme seçilme hakkı verilmesi çok değerli ve çok önemli." diye konuştu.

Takip eden yıllarda seçme ve seçilme hakkının bütün kadınlar için uygulanamadığını hatırlatan Ercan, 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini söyledi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 1934'te verilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ercan, "Gönül isterdi ki keşke o yıllardan itibaren hiç ayrımcılık olmadan bütün kadınlara bu hak verilsin." dedi.

TBMM'deki ve belediye meclislerindeki kadın sayısı ile kadın belediye başkanlarının sayısındaki artışa dikkati çeken Ercan, "Sayımız artıyor ama yeterli değil. Oran olarak baktığımızda kadın sayımız hala maalesef istediğimiz düzeyde değil." diye konuştu.

Dün başlayan bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla devam eden AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne işaret eden Ercan, Suriye ve Filistin başta olmak üzere 8 farklı ülkeden 25 kadın yerel yönetici ile Türkiye'den kadın belediye başkanları ve kadın meclis üyelerini bu zirvede buluşturduklarını söyledi.

Ercan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, onlara hem yereldeki değerlerini anlatmak hem de eğitimler vermek. Daha iyi kadın siyasi aktörleri nasıl yetiştirebiliriz, gayemiz bu. Bu zirvenin bu gayeye önemli hizmet edeceğini düşünüyoruz. Hedefimiz, bütün meclislerde, kadının temsil edildiği her noktada, siyasette, sivil toplumda, akademik alanda en az yüzde 50 hedefine ulaşmak. Toplumumuz yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkekten oluşuyorsa şayet, temsil edilen her alanda da kadınlar olarak yüzde 50 temsil edilmemiz gerekiyor. Bu hedefimiz umuyorum ki en yakın zamanda hem TBMM'de hem belediye meclislerinde hem belediye başkanlarında, adaylık noktasında keza aynı şekilde yüzde 50'lere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu zirve sonucunda da bu hedefe hizmet edebilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz - Politika
Osmaniye'de yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı: 7 ölü, 11 yaralı

Katliam gibi kaza! Otobüs tıra arkadan çarptı: 7 ölü
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki ünlü sunucular serbest bırakıldı

Gözaltındaki ünlü spikerlerle ilgili yeni gelişme
Hacıosmanoğlu'ndan olay pozisyona ilk yorum: Herkesten hesap soracağım

Türk futbolunun dümenindeki isimden olay pozisyona ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Hakan Bilal Kutlualp Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Tarihi soygunda yeni şüphe! Adliyeden 25 kilo altın çalan memur neden 13 Kasım'ı seçti?

Tarihi soygunda yeni şüphe! Erdal Timurtaş neden 13 Kasım'ı seçti?
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi dün gece kabusu yaşadı
Bahis soruşturmasında 46 kişiye 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi

Bahis soruşturmasında 3 suçlama! Mert Hakan'dan ilk açıklama geldi
Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet alırken yakalandı

Fişini çektiler! Dünyanın ilk yapay zeka bakanı rüşvet aldı
Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok

Kendi maçına bahis oynayan Süper Lig oyuncusuna büyük şok
Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı, gelinini vurdu

Boşanma krizi! Kayınpeder dehşet saçtı
Porsche sahipleri şaşkın: Araçlar aniden kendini kilitliyor!

Yüzlercesi aynı anda durdu! O markanın otomobilleri kendini kilitledi
Kazayı gören dondu kaldı! Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Korkunç kazayı gören dondu kaldı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Canlı yayın açtı, gözyaşlarıyla anlattı! 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı

Canlı yayın açan 5 çocuk babası adam belediye önünde kendini yaktı
Erman Toroğlu, Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü

Galatasaray-Samsunspor maçından sonra açtı ağzını yumdu gözünü
Okan Buruk, Samsunspor'un penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Samsun'un penaltı beklediği pozisyona bakın ne dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.