AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının yıl dönümünü kutladı.

Ercan, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, "5 Aralık 1934'te pek çok Avrupa ülkesinden çok daha önce Türkiye'de kadına seçme seçilme hakkı verilmesi çok değerli ve çok önemli." diye konuştu.

Takip eden yıllarda seçme ve seçilme hakkının bütün kadınlar için uygulanamadığını hatırlatan Ercan, 2013'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başörtülü, başörtüsüz tüm kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiğini söyledi.

Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının 1934'te verilmesinden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Ercan, "Gönül isterdi ki keşke o yıllardan itibaren hiç ayrımcılık olmadan bütün kadınlara bu hak verilsin." dedi.

TBMM'deki ve belediye meclislerindeki kadın sayısı ile kadın belediye başkanlarının sayısındaki artışa dikkati çeken Ercan, "Sayımız artıyor ama yeterli değil. Oran olarak baktığımızda kadın sayımız hala maalesef istediğimiz düzeyde değil." diye konuştu.

Dün başlayan bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla devam eden AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne işaret eden Ercan, Suriye ve Filistin başta olmak üzere 8 farklı ülkeden 25 kadın yerel yönetici ile Türkiye'den kadın belediye başkanları ve kadın meclis üyelerini bu zirvede buluşturduklarını söyledi.

Ercan, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, onlara hem yereldeki değerlerini anlatmak hem de eğitimler vermek. Daha iyi kadın siyasi aktörleri nasıl yetiştirebiliriz, gayemiz bu. Bu zirvenin bu gayeye önemli hizmet edeceğini düşünüyoruz. Hedefimiz, bütün meclislerde, kadının temsil edildiği her noktada, siyasette, sivil toplumda, akademik alanda en az yüzde 50 hedefine ulaşmak. Toplumumuz yüzde 50 kadın, yüzde 50 erkekten oluşuyorsa şayet, temsil edilen her alanda da kadınlar olarak yüzde 50 temsil edilmemiz gerekiyor. Bu hedefimiz umuyorum ki en yakın zamanda hem TBMM'de hem belediye meclislerinde hem belediye başkanlarında, adaylık noktasında keza aynı şekilde yüzde 50'lere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu zirve sonucunda da bu hedefe hizmet edebilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz."