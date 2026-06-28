AK Parti'den Sapanca'da 33. istişare toplantısı

Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet, bizlere aşıladığı kararlılık ve davamıza olan inancı, önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaların en büyük rehberi ve motivasyon kaynağı olacaktır." ifadesini kullandı.

Ercan, NSosyal hesabından partisinin Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gerçekleştirdiği 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, programda kullandığı "Nasıl Türkiye, Türkiye'den daha büyükse AK Parti de mensuplarından çok daha büyük bir harekettir." sözlerini anımsatan Ercan, şunları kaydetti:

"Büyük bir coşkuyla gerçekleştirdiğimiz istişare ve değerlendirme toplantımızın kapanış programını liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrif ve hitaplarıyla gerçekleştirdik. Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet, bizlere aşıladığı kararlılık ve davamıza olan inancı, önümüzdeki dönemde yapacağımız çalışmaların en büyük rehberi ve motivasyon kaynağı olacaktır. Liderimizin izinde ilk günkü aşkla, durmak yok yola devam."