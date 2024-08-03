AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar Ödemiş'te Ziyaretler Gerçekleştirdi

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'te çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Partisinin ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Kırkpınar, daha sonra Ödemiş Şoförler ve Otomobilciler Odası ve Ödemiş Madeni İşler ve Demirciler Odası'nı ziyaret etti.

Kırkpınar, gazetecilere yaptığı açıklamada Ödemiş'in özellikle tarım ve hayvancılıkta önemli bir ilçe olduğunu ifade ederek, "Vatandaşımızla, esnafımızla bir araya geliyoruz, istek ve taleplerini alıyoruz. Çözebileceklerimizi kısa sürede çözüyoruz, hemen çözemediklerimizi de planlıyoruz." diye konuştu.