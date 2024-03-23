AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: İzmirliler büyük bir demokrasi dersi verecek

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Bugün büyükşehir adaylarını, ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenler, sandıktan bir netice beklemesin. İzmirliler büyük bir demokrasi dersi verecek." dedi.

Yerel seçim süreciyle ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çok sık İzmir ve ilçelerinde programlar yaptığını, bunun nedenini iyi bildiklerini belirtti.

CHP'nin bu şehrin verdiği desteğin kıymetini bilemediğini savunan İnan, "Bugün büyükşehir adaylarını, ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenler, sandıktan bir netice beklemesin. İzmirliler büyük bir demokrasi dersi verecek. Bizim bu şehre hizmet etme umudumuz var. Artık vakit tamam. İzmirli hemşehrilerimize 'bir dönem bize şans verin' ricamız büyük bir teveccühle karşılık buluyor. Güçlü bir İzmir hikayesi yazmaya başlıyoruz." dedi.

İzmirlilerden korku istismarcılarına prim vermemelerini istediklerini ifade eden İnan, "Bizim kitabımızda dışlamak yok. Bu zamana kadar İzmir'i tanımış, sorunları için dertlenmiş, en ufak çaba ortaya koyan, parti ayrımı gözetmeksizin tüm belediye başkanlarına çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde kazanan İzmir olacak." diye konuştu.

İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında en başarısız başkanlar arasında gösterildiğini de iddia ederek "Karşıyaka'da hangi icraatı yaptı ki büyükşehirde bir eseri olacak? Çıkmış bizim büyükşehir adayımızın projelerini hedef alıyor. Bu iş vizyon işi, bu şehre gelen yatırımlara sizin hayalleriniz dahi erişemez." diye konuştu.