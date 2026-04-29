AK Parti İzmir'de 4 bölgede teşkilat buluşmaları programı gerçekleştirdi

AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nın 4 bölgede düzenlediği teşkilat buluşmalarında saha çalışmalarının ele alındığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 30 ilçe başkanı, ilçe yönetimleri ve 1297 mahalle başkanının katılımıyla, Küçük Menderes, Yarımada, Bakırçay ve merkez ilçe bölgelerinde toplantılar gerçekleştirildi.

Toplantılara İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Adnan Günnar, İzmir milletvekilleri Yaşar Kırkpınar ve Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile partililer katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilal Saygılı, parti olarak en büyük güçlerinin gönüllere dokunan teşkilat ruhu olduğunu belirtti.

Toplantılarda ilerleyen dönemlerin yol haritasını değerlendirdiklerini aktaran Saygılı, "AK Parti teşkilatları dimdik ayakta. Heyecanımız ilk günkü gibi taze ve kararlılığımız sarsılmazdır. Hedefimiz Türkiye yüzyılı vizyonunu İzmir'de en güçlü şekilde hissettirmek. AK Parti eser ve hizmet siyasetiyle yoluna devam ediyor. Bizim davamız şahsi hesapların değil milletin geleceğinin davasıdır." ifadelerini kullandı.