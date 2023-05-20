AK Parti İstanbul Milletvekilleri Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü oy kullandı

AK Parti İstanbul Milletvekilleri Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda oy kullandı. Seçmen kütüğü yurt dışında olan ve yurt dışındaki vatandaşların oy kullanma işlemi devam ediyor. Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı oldukları için oy kullanma işlemlerini İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdi.

28'inci Dönem Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak seçilen Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu kapsamında İstanbul Havalimanı'nda oy kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında sabah 08.00'da başlayan oy kullanma işlemi devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nda ilk gün oy kullananlar arasında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olan, Zafer Sırakaya ve Oğuz Üçüncü de yer aldı. 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde milletvekilliğine seçilen Sırakaya ve Üçüncü, saat 13.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na geldi. Dış hatlar giden yolcu katında oylarını kullanan iki milletvekili daha sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

"YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARIMIZIN TEVECCÜH GÖSTERDİKLERİNİ GÖRÜYORUZ"

"SANDIKLARA SAHİP ÇIKMALARINI TEMENNİ EDİYORUZ"

"İŞLEMLERİN YAVAŞ GİTTİĞİNİ SÖYLEDİLER"

İstanbul 3. Bölgeden milletvekili seçilen Oğuz Üçüncü de aynı heyecanla görevini yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Üçüncü, "Yurt dışında yaşayan insanlarımız gibi biz de sandıklara geldik. Onlar da tekrar ayaklarına kadar gelmiş olan sandıklara büyük bir ilgi göstererek iradelerini yansıtacaklarını görüyoruz. Bizi telefonla arayanlar oldu. İşlemlerin yavaş gittiğini söylediler. Büyük bir heyecan var. İnsanlar tekrardan ikinci turda görevini yapmak istiyorlar. Her ne kadar bu hak tartışmaya açılsa da insanımızın yüksek bir katılımla gönül bağından ziyade vatandaşlık bağı olduğunu da sandıklara yansıtmış olacaklar." diye konuştu.