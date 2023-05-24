AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: 14 Mayısta sendeleyen muhalefet 28 Mayıs'ta sandığa gömülecek
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AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: 14 Mayısta sendeleyen muhalefet 28 Mayıs'ta sandığa gömülecek AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan Beykoz'da vatandaşlarla buluştu AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz'da Çiğdem Mahallesinde mahalle sakinleriyle buluştu.
Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan: 14 Mayısta sendeleyen muhalefet 28 Mayıs'ta sandığa gömülecek
Ak Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan Beykoz'da vatandaşlarla buluştu
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Beykoz'da Çiğdem Mahallesinde mahalle sakinleriyle buluştu. Beykozlulara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Turan, "Milletimiz 14 Mayısta sendelettiğimiz muhalefeti 28 Mayısta sandığa gömeceğini ifade ediyorlar" dedi.
Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim çalışmalarına Beykoz'da devam eden AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Çiğdem Mahallesinde mahalle sakinleriyle buluştu. Mahalle seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla tek tek selamlaşan Turan, vatandaşların taleplerini dinleyerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Seçim sürecinde destekçileri olacaklarını belirten mahalle sakinleri Milletvekili Turan'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
"14 Mayısta sendeleyen muhalefet 28 Mayıs'ta sandığa gömülecek"
AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan"
28 Mayıs'ta Türkiye yüzyılının başlangıcı olması için Cumhurbaşkanımızın arkasında koşturmaya devam ediyoruz. 14 Mayısta sendelettiğimiz muhalefeti 28 Mayısta sandığa gömeceğini ifade ediyorlar. Türkiye ne Amerika'dan ne Avrupa'dan yönetilecek bir ülke değil. Türkiye Ankara'dan yönetilecek bir ülkedir. Türkiye'nin tarihine baktığımızda aslında en güzel örnektir." diye konuştu.
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