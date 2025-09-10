Derya Ayaydın, Midyat'ta AK Parti Teşkilatına Destek Verdi

Ak Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, "Türkiye Buluşmaları" kapsamında Midyat'ta çeşitli ziyaretler ve temaslarda bulundu.

Program kapsamında ilk olarak AK Parti Midyat İlçe Başkanlığını ziyaret eden Ayaydın, burada partililerle bir araya geldi. Partililere hitaben konuşan Ayaydın, Midyat'ın tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, kardeşliğin ve birlik beraberliğin şehri olduğunu belirterek, "Bizler de bu kardeşliği, bu birliği siyasetimizle ve hizmetimizle güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Teşkilat mensuplarının fedakarlıklarına dikkat çeken Ayaydın, "Her biriniz sahada, mahallede, köyde, ev ev dolaşarak davamızı anlatıyorsunuz. Bu fedakarlığınız, bu samimiyetiniz bizim en büyük gücümüzdür. Sizlerin gayretiyle Midyat'ta daha çok gönüllere dokunacak, daha çok insanımızı kucaklayacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yalnızca bir siyasi parti değil, milletin hareketi olduğunu belirten Ayaydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi hedeflerine ulaştırmak için çalıştıklarını söyledi. Önümüzdeki seçimlerin yeni bir dönüm noktası olacağını ifade eden Ayaydın, "Bugün dünyada söz sahibi bir Türkiye varsa, bunda AK Parti kadrolarının, yani sizlerin emeği çok büyüktür. Önümüzdeki seçimler bizim için yeni bir dönüm noktasıdır. Daha çok çalışacağız, daha çok anlatacağız, kapı kapı dolaşacağız. Çünkü biliyoruz ki bu dava şahısların değil, milletin davasıdır. Allah'ın izniyle birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece, Midyat'ta da, Mardin'de de, Türkiye'nin her köşesinde de bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi. - MARDİN