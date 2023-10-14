AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: 'Yeniden İstanbul' programı devam ediyor

Ak Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Ak Parti İstanbul İl teşkilatı olarak 'Yeniden İstanbul' kapsamında yaklaşık 14 haftadır kıymetli milletvekillerimizle İstanbul halkı ile buluşuyoruz" dedi.

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın "Yeniden İstanbul" programı kapsamında devam eden saha çalışmalarının bu haftaki durağı Eyüpsultan oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul Milletvekilleri, Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken ve teşkilat üyeleri, çalışmalar kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, saha çalışması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bugün 20'den fazla milletvekilimiz ile Eyüpsultandayız"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul İl teşkilatı olarak 'Yeniden İstanbul' kapsamında yaklaşık 14 haftadır kıymetli milletvekillerimizle İstanbul halkı ile buluşuyoruz. Bugün 20'den fazla milletvekilimiz ile Eyüpsultandayız. Bu programız tüm ilçelerde devam edecek. Birinci tur bitiyor bu hafta sonra ikinci turu olacak vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Cumhurbaşkanı ve parti sözcüsü Türkiye'nin yaklaşımını ifade ettiler. İsrail'de yaşanan ablukaya ait cümleleri sık sık ifade ettik. Hastanenin bombalayacağını ifade eden İsrail yaklaşımının kabul edilebilir yanının olmadığını bir çatışma bir savaş ortamının ziyade katliama bir ablukaya topyekün sivil ayrımı yapmadan herkesin yaşam hakkını elinden almasına dönük bir sürece dönüştüğünü farkındayız" şeklinde konuştu.

"Yeniden İstanbul kapsamında çalışmamız 31 Mart 2024 seçimlerine kadar devam edecek"

Çalışmaların 31 Mart 2024 seçimlerine kadar devam edeceğini belirten Kabaktepe, "Eyüpsultandayız bu 'Yeniden İstanbul' kapsamında çalışmamız 31 Mart 2024 seçimlerine kadar devam edecek. İstanbul CHP'nin farklı tarzlarda siyaset yaklaşımının olduğunu görüyoruz. Birincisi tezat gemisinde yüzüyorlar. Hemen yakınımızda Feshane var. Belli dönemde restore edildi. Şimdi de İBB restore etti. Eyüp'ün tarihine kültürüne göre etkinlik yapılacağını söylerken, tam tersi açılışına yakışmayan şeyler sergilediler. Kendi söylediklerinin tersini yapan bir anlayış sergiledi CHP'li İBB" dedi. - İSTANBUL