Üye Girişi
Haberler

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini belirterek "En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" dedi.

Partisinin genel merkezinde bugün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, AK Parti ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini duyurdu.

"HEYETLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER KESİLDİ"

Kılıç, yaptığı açıklamada "AK Parti ile Yeniden Refah Partisi heyetleri arasındaki görüşmeler kesildi. En son geçen hafta pazar günü olacak görüşmeyi ertelemek istediklerini bildirmişlerdi. Onun dışında herhangi bir randevulaşma söz konusu olmadı" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ'DEN KONYA'YI MI İSTEDİLER?

İttifak pazarlığında AK Parti'den Konya'yı istedikleri iddialarına da yanıt veren Kılıç, "AK Parti'den Konya Büyükşehir Belediyesi'ni istemedik. Bizden duymadıklarınıza inanmayın. Bizim herhangi bir talep ya da girişimimiz bu anlamda olmayacak. Ama AK Parti'den görüşmelere yeniden başlamak ya da bir liderler zirvesi gerçekleştirmek gibi bir talep gelirse, elbette bu talebe olumlu bakacağımızı ifade ettik" dedi.

AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasındaki ittifak görüşmeleri kesildiYeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç

İŞBİRLİĞİNE KAPILARI AÇIK TUTTULAR

Açıklamasının devamında ittifak kapılarını açık tuttuklarını vurgulayan Kılıç, "Siyaset, işbirliğine kapıları açık tutmaktır. Siyasette 24 saat bile uzun bir süredir. Biz duruşumuzu pazarlık kelimesiyle ifade etmek istemiyoruz. Biz, duruşumuzun bir şeyler almak, istemek şeklinde özetlenmesinden de rahatsızlık duyuyoruz. Yeniden Refah Partisi'nin duruşu, ilkeler temelinde bir duruştur" şeklinde konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

Yeniden Refah Partisi AK Parti Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İnstagram çöktü mü? 16 Ocak İnstagram neden açılmıyor, sorun ne? AK Parti İstanbul ilçe adayları ne zaman açıklanacak? AK Parti İstanbul ilçe adayları açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 16 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? KABİNE TOPLANTISI CANLI | Kabine Toplantısı başladı mı, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı CANLI YAYIN! Hatayspor-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hatayspor-Sakaryaspor maçı hangi kanalda? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu hapis cezası aldı mı, kaç yıl ceza istendi? Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu kimdir? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Kasımpaşa Bandırmaspor maçı hangi kanalda? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı ne zaman, saat kaçta? Fatih Karagümrük–Kırklarelispor maçı nerede, hangi kanalda? Dolar kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL DOLAR KURU! Bugün dolar ne kadar? Gram altın ne kadar, kaç TL? 16 OCAK GÜNCEL ALTIN FİYATLARI! Çeyrek ve cumhuriyet altın ne kadar? Bu akşam hangi diziler var? 16 OCAK TV YAYIN AKIŞI! Bugün televizyonda neler var? Bu akşam maç var mı? 16 ARALIK MAÇ TAKVİMİ! Bugün hangi maçlar var? Aramızda Kalmasın konuğu Mehtap Yılmaz kimdir? 16 Ocak Aramızda Kalmasın konuğu kim? 2024 NETFLİX ÜCRETLERİ! Netflix'e ne kadar zam geldi? Netflix paket fiyatları kaç TL? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? 16 Ocak Kabine Toplantısı gündemi nedir?
1000

Yorumlar (12)

Bülent Levent:

ŞER İTTİFAKI

6282Yanıtla
FATİH ARSLAN:

Siyasetçiler için sakın ha sakın dusmaninizla dahi tartışmayın. Onlar kendi menfaatleri için her şekile girerler.

808Yanıtla
meko:

Madem ittifak kurup başka partiyi destekliyeceksiniz niye parti kurarsınız

575Yanıtla
Cry:

Dem zafer tip gibi di mi ?

84
Kadir Süküt:

Kız kardeşiniz karşı çıkmıştı dinlemedin,seninlede işi bitti ne görüşsün seninle artık , güle güle...

3714Yanıtla
Hakan:

Erdoğan ne derse o olur.

1110Yanıtla
mardinli yiğit:

hayırdır ne oldu aranızda..

108Yanıtla
Recep Ertuğrul:

Doğru yoldasınız bence bu zamana kadar iktidar partisine oy vermiştim ama bu sefer oyum size... İnşaallah geleceğin başkanısınız.

79Yanıtla
Osman Tokgonul:

Hadi ya Allah ... Darısı diğerlerinin başına .

130Yanıtla
Ahmet Say:

Babanın yolundan git ve cumhurbaşkanımız ile anlaş

36Yanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title