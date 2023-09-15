Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Işıkhan, İzmir'deki esnaf toplantısında tüm çalışanların ve kardeşlerin sorunlarını dinledi ve İzmir'in kaderinin değişeceğini söyledi.

AK PARTİ İL BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İzmir programı kapsamında AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Programda Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı. Bakan Işıkhan, "Bugün esnaf toplantımızı gerçekleştirdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm çalışanlarımızın, tüm kardeşlerimizin sorunlarını dinlemek için Ege'nin incisi İzmir'e gelmiş durumdayız. Ben sizleri hayret içerisinde izliyorum. Bu enerjiyle Allah izin verirse İzmir, 31 Mart'ta kaderini değiştirecek" diye konuştu.

Hande NAYMAN/ İZMİR,