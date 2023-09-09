AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, 'Karlık Yolu' çalışmalarının başladığını açıkladı

AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, halk arasında 'Karlık Yolu' olarak bilinen kara yolunda çalışmaların başladığını bildirdi. Yolun tamamlanmasıyla köylerle Muğla merkez arasının yaklaşık olarak 20 kilometre kısalacağı belirtildi.

Ak Parti İl Başkanı Gültekin Akça, halk arasında "Karlık Yolu" olarak bilinen kara yolunda çalışmaların başladığını bildirdi.

Akça, gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti olarak vatandaşın faydasına olan her projeyi hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi.

Halk arasında "Karlık Yolu" olarak bilinen, Menteşe ilçesi Düzeyin mevkisi ile Şenyayla Mahallesi arasındaki yol çalışmasının başladığını belirten Akça, "Muğla Menteşe Düzeyin mevkisi ile Şenyayla Mahalleleri arasında planlanan ve yaklaşık 4 ay önce Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapım çalışmalarına başlanan yolun bir kısmına ilişkin ihale süreci tamamlanmış ve ilgili şirket tarafından yol çalışması başlatılmıştır. Yolun kalan kısmına ilişkin ihale süreci devam etmektedir." dedi.

Akça, yapım çalışmasına başlanan yolun çok uzun zamandır bölge halkının hayallerinden birisi olduğunu ifade ederek, yolun tamamlanmasıyla köylerle Muğla merkez arasının yaklaşık olarak 20 kilometre kısalacağını, projenin kırsaldan şehre göçü durduracağını kaydetti.

Seçimler arifesinde başlayan ve bazı kesimlerce seçim yatırımı olarak gösterilmek istenen yol projesinin bir seçim yatırımı olmadığına vurgulayan Akça, amaçlarının bu yolun tamamının kısa sürede tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunulması olduğunu dile getirdi.