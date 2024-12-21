Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Cumhur İttifakı ortağından hükümeti zora sokacak asgari ücret önerisi
Özlem Gürses için tutuklanma talebi
Gözaltındaki Özlem Gürses'i şimdilik ifadesi de kurtaramadı
Suriye'nin yeni dışişleri bakanı belli oldu
İşte Suriye'nin yeni dışişleri bakanı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi.

Ak Parti Iğdır İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi'nde, mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongreye video konferans ile katıldı.

Ak Parti 8. Iğdır İl Kongresi Kazım Karabekir Spor Salonu'nda yapıldı. Kongreye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayim Madak, AK Parti MKYK üyesi Ahmet Arslan, AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Iğdır İl Başkanı Ali Kemal Ayaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Muğla 8. Olağan Kongresi'nde konuşurken Iğdır'da da canlı izlendi. Kongrede mevcut başkan Ali Kemal Ayaz yeniden başkan seçildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'i şimdilik ifadesi de kurtaramadı
img

Gencecik bir sporcu öldü ama başkan kendini aklama derdinde
img

Ukrayna, Rusya'da 120 metre yüksekliğindeki bir gökdeleni vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudiler, kanlı saldırıdan önce Almanya'yı defalarca uyarmış
Saldırganın ülkesi, Almanya'yı defalarca uyarmış
Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri belli oldu
İşte Beşiktaş-Alanyaspor maçının ilk 11'leri
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Bakan Fidan'a açık açık soruldu: HTŞ'yi terör listesinden neden çıkarmıyorsunuz?
Fransız gazeteci, merak edilen soruyu Bakan Fidan'a açıkça sordu

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 22-23 Aralık Çankaya, Keçiören, Mamak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 22-23 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 22-23 Aralık Ödemiş, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.