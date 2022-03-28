AK Parti İBB Meclis Üyesi Amine Kaba, nedenlerini tek tek sıralayıp partisinden istifa etti

Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Amine Cansu Kaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Kaba, yayınladığı istifa mektubunda "Mahalle Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlayıp, Üsküdar Kadın Kolları yönetiminde görev yaptığım, Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı olarak çalıştığım, Üsküdar ve İstanbul Belediye Meclis üyeliği görevlerini üstlendiğim AK Parti'den bugün itibariyle istifa ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İSTİFA SEBEPLERİNİ TEK TEK SIRALADI

Açıklamasının devamında AK Parti'ye yönelik eleştirilerde bulunan Kaba, şöyle devam etti: "19 yaşımda, vatanım ve milletim için büyük ideallerle adım attığım partimden ayrılma sebeplerim; adaletten uzaklaşma, zaman içinde insanların itibarsızlaştırılması, makam ve mevki sahiplerinin liyakatsizliği ve başta gençlik olmak üzere umudun yok edilmesine kadar giden bu yolda vicdanları yaralayan ve 'bu kadarı da olmaz' dediğimiz yanlışlardır."

İşte Kaba'nın paylaştığı istifa metni;

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