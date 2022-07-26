AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler"
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler" AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklamalarda bulundu.
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Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal : "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler"
ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklamalarda bulundu. Ünal, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İhlas Haber Ajansı / Politika