AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler" - Haberler

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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler" AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklamalarda bulundu.

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Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal : "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklamalarda bulundu. Ünal, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İhlas Haber Ajansı / Politika

Mahir Ünal AK Parti Politika Haberler

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