AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler" AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler" AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklamalarda bulundu. Ak Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal : "Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler" ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM'de açıklamalarda bulundu. Ünal, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İhlas Haber Ajansı / Politika Mahir Ünal AK Parti Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: 'Bu ülkenin Cumhurbaşkanı ile ilgili konuşurken her şeyden önce hadlerini bilecekler' - Haberler

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