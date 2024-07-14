AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'te incelemelerde bulundu

Ak Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Gül, beraberinde AK Parti Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile ilçede yapımı devam eden 400 yataklı Nizip Devlet Hastanesi ve Nizip Fıstık Kent Konut alanını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Nizip Kültür ve Kongre Merkezi'nde de incelemelerde bulunan Gül, ardından AK Parti Nizip İlçe Başkanı Muharrem Cankesen'i ziyaret etti.

Gül daha sonra vefat eden CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat'ın ailesine taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı diledi.

Gül, ardından beraberindekilerle Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ı ziyaret etti.