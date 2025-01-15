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AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı

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Partisinin grup toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü o esnada şarkı söylemek isteyen bir kadın tarafından kesildi. O anları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şaşkınlıkla izlemesi dikkat çekti.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemdeki konulara değindiği esnada ilginç bir gelişme yaşandı. Sözü sesli bir şekilde şakı söyleyen kadın partili tarafından kesilen Erdoğan, olay karşısında önce şaşırsa da sonra tebessüm etti.

"ÖZLEYENLERİN ÇOK OLSUN"

Şarkıyı dinledikten sonra gülümseyen Erdoğan'ın "Özleyenlerin çok olsun" diyerek kadın partiliye karşılık verdi. Renkli görüntüler parti grubunda da gülüşmelere neden oldu.

AK Parti grubuna damga vuran an! Cumhurbaşkanı Erdoğan da şaşırdı
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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