AK Parti'den Yeni Yasama Yılına Güçlü Vurgu

Ak Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bu yasama yılı kararlı ve net bir iradeyle milletimizi temsil ettiğimiz, eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşıdığımız ve Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü adımlarını hızla attığımız dönem olacaktır." ifadelerini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, bugün, TBMM'nin milletin iradesiyle yeni yasama yılına başlayacağını belirtti.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında, yüce Meclis'in, tarihin sorumluluğunu omuzlayarak milletin refahını her alanda artıracak ve devleti daha da güçlendirecek adımları hızla hayata geçireceğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"TBMM'de, AK Parti olarak Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 25 yıldır milletin en güçlü temsilcisi olmanın gururunu yaşıyoruz. Her yaştan, her kesimden, 7 bölgeden ve ülkemizin her bir karış toprağından gelen kadrolarımızla milletimizin sesini en gür biçimde yüce Meclis'e taşımaya devam ediyoruz. Sandıkta defalarca tescil edilen bu büyük desteğin sorumluluğuyla boş tartışmalara değil, milletimizin geleceğini şekillendirecek karar ve adımlara odaklanıyoruz. Bu yasama yılı, kararlı ve net bir iradeyle milletimizi temsil ettiğimiz, eser ve hizmet siyasetimizi zirveye taşıdığımız ve Türkiye Yüzyılı'nın en güçlü adımlarını hızla attığımız dönem olacaktır."