AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özgür Özel'e Sert Eleştiriler

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, " Özgür Özel'in şımarık ve hafif tavrı Türk siyasetini zehirliyor. Kalkıp bize 'biriniz bile kalmaz' diyerek kendince tehditte bulunuyor" dedi.

AK Parti Genel Sekreteri İnan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, " Özgür Özel'in şımarık ve hafif tavrı Türk siyasetini zehirliyor. Kalkıp bize 'biriniz bile kalmaz' diyerek kendince tehditte bulunuyor. Ekrem İmamoğlu da kamu görevlilerinin çocuklarına kadar benzer tehditte bulunuyordu. Özgür Özel cirmin kadar yer yakarsın. Çiftliğe çevirdiğiniz CHP ile Türkiye'yi karıştırmayın. Haddinizi bilin" ifadelerini kullandı. - ANKARA