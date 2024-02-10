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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin: İnsanımızın gönlünü kazanmak önemli

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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Kırıkkale'de düzenlenen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programında yaptığı konuşmada, insanların gönlünü ve hakkın rızasını kazanmanın önemine vurgu yaptı.

Ak Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Bizim için asıl önemli olan, insanımızın gönlünü ve hakkın rızasını kazanmaktır. Böyle çalışırsak en güzel neticeleri zaten hep birlikte elde edeceğiz." dedi.

Şahin, Kırıkkale'de İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Salonu'nda düzenlenen ilçe ve belde belediye başkan adayları tanıtım programında, 31 Mart'a kadar gece gündüz, yakın ve uzak demeden, boran ve fırtına dinlemeden çalışacaklarını söyledi.

Dev gibi eserler bırakmak için karınca gibi çalışacaklarını aktaran Şahin, "Bizim için asıl önemli olan, insanımızın gönlünü ve hakkın rızasını kazanmaktır. Böyle çalışırsak en güzel neticeleri zaten hep birlikte elde edeceğiz. Yürekten, adil, erişilebilir, şefkatli, vizyoner, çağdaş, kucaklayıcı, dinamik, kapsayıcı, vatansever ve gerçek belediyecilik anlayışıyla güzel Kırıkkale'mize hizmet üretmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

" Ak Parti, Türkiye'nin partisidir"

Şahin, Ak Parti'nin, Türkiye'yi dünya milletler ailesi içerisinde hak ettiği yere kavuşturmak için aziz milletin gönlünden, vicdanından, aklından süzülerek kurulmuş bir parti olduğunu belirtti.

Ak Parti'yi milletin kurduğunu, kendilerinin yalnızca tabelasını astığını vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

" Ak Parti'yi milletimizle birlikte kurduk, büyüttük, birlikte bugünlere getirdik. Önümüze konulan engelleri aziz milletimizle birlikte aştık. Bizler sahip olduğumuz milli, manevi ve ahlaki değerler üzerinden ülkemizi 21. yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek için bir araya gelmiş kadroların partisiyiz. Ak Parti, dünyayı bir güneş gibi aydınlatan, medeniyetimizin günümüzdeki sancaktarlığına ve bayraktarlığına sahip olan bir partidir. Ak Parti, yalnızca bir bölgenin, grubun, zümrenin, etnik kökenin, mezhebin ve meşrebin partisi değildir. Ak Parti, Türkiye'nin partisidir."

"Enflasyonla mücadele sürecek"

Şahin, tecrübeleri ve birikimleriyle şehirlere hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Bugüne kadar milletin kendilerine gösterdiği hedefler doğrultusunda siyaset yaptıklarını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Bizim gündemimiz, milletimizin gündemidir. Milletimizin gündeminde ne varsa bizim gündemimizde o vardır. Milletimizin derdi neyse onu çözmek için siyaset yapan bir anlayışa sahibiz. Enflasyon ve hayat pahalılığıyla mücadelemize kararlı şekilde devam edeceğiz. Ülkemiz bir güven ve istikrar adası olarak bölgesinde dimdik ayakta duruyor. Ancak coğrafyamızın etrafındaki savaşları, çatışmaları, kanı, gözyaşını hepimiz görüyoruz. Bunların hepsi bir takım zorluklara sebebiyet veriyor. Bu zorlukları da inşallah hep beraber aşacağız. Başta emeklilerimiz olmak üzere bütün vatandaşlarımızın satın alma gücünü arttıracak tedbirleri bugüne kadar aldık, bundan sonra da hep beraber almaya devam edeceğiz."

Programda, AK Parti İl Başkanı Engin Pehlivanlı ve Kırıkkale Belediye Başkanı ve belediye başkan adayı Mehmet Saygılı da konuşma yaptı.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve partilinin katıldığı programda tanıtılan ilçe ve belde belediye başkan adayları şöyle:

"Bahşılı Haydar Gülçimen, Balışeyh Ali Dedelioğlu, Çelebi Yaşar Erdemir, Delice Yılmaz Uyan, Keskin Ekmel Cönger, Sulakyurt Seyfettin Çetiner, Yahşihan Ahmet Sungur, Çerikli beldesi Nuh Şahin, Hacılar beldesi Osman Erdoğan."

Kaynak: AA / Politika

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