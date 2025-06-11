AK Parti Genel Merkez Koordinatörü Mehmet Ali Okur Kütahya'da Ziyaretlerde Bulundu
AK Parti Genel Merkez Teşkilat İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, Kütahya'ya gelerek ilçe teşkilatlarını ziyaret etti ve teşkilat çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu. İl Başkanı Erenler, ziyaretin teşkilatın motivasyonunu artırdığını belirtti.
Ak Parti Genel Merkez Teşkilat İl Koordinatörü Mehmet Ali Okur, ilçe teşkilat ziyaretleri kapsamında Kütahya'ya geldi.
Ziyaret kapsamında teşkilat çalışmaları değerlendirildi, istişarelerde bulunuldu, Dumlupınar ilçesi ziyaret edildi. Genel Merkez Koordinatörü Okur'u, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler'in yanı sıra Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Fatih Oruç, İl Teşkilat Başkanı Kemal Kırbıyık ve Yerel Yönetimler Başkanı Osman Zeybek karşıladı.
İl Başkanı Erenler yaptığı açıklamada, "Teşkilat çalışmalarımıza katkı sağlayan bu anlamlı ziyaret için Genel Merkez Koordinatörümüz Sayın Mehmet Ali Okur'a teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Ziyaretin, teşkilatın çalışma motivasyonunu artırdığı ve saha faaliyetlerine olumlu katkı sunduğu belirtildi. - KÜTAHYA