AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ercan, kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarının katıldığı istişare toplantısı düzenledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş'ün de katıldığı toplantıda, kadın belediye başkanlarının tecrübeleri ve yerel yönetimlerde kadın bakış açısının önemi değerlendirildi.

Ercan, burada yaptığı konuşmada, kadın belediye başkanlarıyla düzenli olarak bir araya geldiklerini ve başarılarını önemsediklerini belirterek, kadın temsiliyetinin, dayanışmayla daha görünür hale geldiğini ifade etti. Ercan, "Genel Merkez'den il ve ilçelere kadar kadın temsilini güçlendirmek amacıyla kadın meclis üyelerimiz ve belediye başkanlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde istişare toplantılarımıza devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınların siyasette, yerel yönetimlerde ve toplumun her alanında daha etkin olabilmesi için verdiği desteğe dikkati çeken Ercan, kadınların bulunduğu her yere vicdan, merhamet ve estetiğin de yansıdığını kaydetti.

Bu toplantıların düzenli aralıklarla sürdürüleceğini belirten Ercan, konuşmasında, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geleceklerini de aktardı.

Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti'ye yeni katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Afyonkarahisar İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, Afyonkarahisar İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan, Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Antalya İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen, Bilecik Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bilecik İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, Çanakkale Yenice/Kalkın Belediye Başkanı Zeynep Çelik, Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Kastamonu Abana Belediye Başkanı Seda Oyar, Tekirdağ Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak katıldı.