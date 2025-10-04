Haberler

Gençler Umutla Geleceğe Bakıyor

Güncelleme:
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Nevşehir'deki Gençlik Buluşması'nda, son 7 ayda 200 bin gencin AK Parti'ye üye olduğunu belirtti. Gençlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde siyasete katıldığını vurguladı. İbiş, gençlerin özgüven kazandığını ve bu durumun onları geleceğe umutla bakmaya teşvik ettiğini ifade etti.

Ak Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, "Gençlerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Kendi icraatlarını ve projelerini hayata geçirebiliyorlar. Gençlerimiz bu şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyor." dedi.

İbiş, AK Parti Nevşehir Gençlik Kollarınca Avanos ilçesindeki Yeraltı Seramik Müzesi'nin fuaye alanında gerçekleştirilen "Gençlik Buluşması"na katıldı.

Burada konuşan İbiş, son 7 ayda AK Parti'ye üye olan gençlerin sayısının 200 bini aştığını söyledi.

Ülke genelinde tüm il ve ilçeleri ziyaret ederek gençlerle bir araya geldiklerini ifade eden İbiş, şunları kaydetti:

"AK gençlik, her zaman olduğu gibi en aktif ve en diri teşkilat olarak yoluna devam ediyor. Nevşehir İl Gençlik Kollarımız ise yaptığı üye çalışmasında Türkiye birincisi oldu. 200 bin gencimizin üye olması gösteriyor ki gençler siyaseti Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapmak istiyor. Türkiye'de gençler kendini AK Parti'de buluyor."

TEKNOFEST'in genç nesli olumlu yönde etkilediğini vurgulayan İbiş, "Cumhurbaşkanımızın gençlerimize yaptığı en büyük iyilik, gençlerimize özgüven vermesidir. Gençlerin yarınlarına umutla bakmasını Cumhurbaşkanımız sağladı. Gençlerimiz geleceğe daha umutla bakıyor. Kendi icraatlarını ve projelerini hayata geçirebiliyorlar. Gençlerimiz bu şekilde Cumhurbaşkanımızla birlikte yol yürüyor." diye konuştu.

Programda, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan, AK Parti İl Başkanı Muhammed Feyzi Aygün ile İl Gençlik Kolları Başkanı Necati Yurtbilir de selamlama konuşması yaptı.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Politika
