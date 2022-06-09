Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan" Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (2) "(Kılıçdaroğlu'na) Ha bire 'Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun' diyorsun. İşte söylüyorum, Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan." AA / Orhan Fatih Doğan - Politika Politika Güncel Haberler

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