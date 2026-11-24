Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, tedavi gördüğü hastanede vefat eden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Saygın bir siyasetçi ve devlet adamı, önceki dönem TBMM Başkanlarımızdan Sayın Hikmet Çetin'in vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA