AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'a, beraberindeki heyet üyelerine ve mürettebata Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı ve sabır diliyoruz."