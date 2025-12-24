Haberler

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan düşen jette hayatını kaybeden Libya askeri heyeti için taziye mesajı

Efkan Ala, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve ekibi için taziye mesajı yayımladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Ankara'da düşen uçakta hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindeki heyet için taziye mesajı yayımladı.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Al-Haddad'a, beraberindeki heyet üyelerine ve mürettebata Allah'tan rahmet, ailelerine, dost ve kardeş Libya halkına ve hükümetine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
500

