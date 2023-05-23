AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluştu

MUHTARLAR VE STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya gelen Ak Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Buca ilçesine geçti. Burada muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluşan Yıldırım, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın yoğun bir kampanya dönemi yaşadığını söyledi. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi yapıldığını belirten Yıldırım, "Her iki seçimde Türkiye'de milletimiz 'Cumhur İttifakı' dedi ve 323 milletvekilini Mecliste bizim ittifakımıza verdi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açık ara birinci oldu. Kılıçdaroğlu ile arasında 2.5 milyondan fazla oy var. Anayasa 50 artı 1 şartından dolayı seçim tamamlanamadı. Pazar günü yapacağımız seçim bu şartı yerine getirmek olacak. 260 bin oy lazım. Buca bile bunu tek başına halledebilir. Geçen seçimde 'Ben oy vermedim' diye pişmanlık duyan varsa önünüze bir fırsat geldi bunu değerlendirin. Türkiye 100'üncü yılına girerken demokratik bir şekilde seçimini yapsın ve 100'üncü yılda yönetecek kadroları belirlesin istedik" dedi.

Yıldırım, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret ederek taksici esnafın taleplerini dinledi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık ve taksici esnafın yer aldığı ziyarette konuşan Binali Yıldırım, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusunu başbakanlığı döneminde iki defa uzattıklarını belirtip, "Ama şimdi Cumhurbaşkanımız daha cömert davrandı, hepsini kattı. Onun bu cömertliğine karşılık vereceğiz, daha cömert olacağız. Söz veriyorum" diye konuştu.

Kenan YEŞİL/ İZMİR,