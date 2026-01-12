Haberler

Efkan Ala'dan Erdoğan'lı Meşruiyet Tartışmalarına Tepki

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açılmasının trajikomik olduğunu belirtti. Ala, Erdoğan'ın millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlatarak, yurtdışında diplomatik mahcubiyet yaşayanların eleştirilerinin halk nezdinde değer kazanmadığını vurguladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış devlet başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Cumhuriyeti tarihinde millet tarafından doğrudan seçilen ilk Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Silivri'den habersiz siyasi espri bile yapamayanların halkın yarısından fazlasının oyunu almış devlet başkanı üzerinden demokratik meşruiyet tartışması açmaya kalkması gerçekten trajikomik bir durumdur. Her yurt dışına çıktıklarında diplomatik mahcubiyetle yurda dönenlerin, uluslararası ilişkilerde liderler diplomasisinin en etkili ismi Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanına laf etmelerinin milletimiz nezdinde kıymeti harbiyesi yoktur" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

