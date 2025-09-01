AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala,"Küresel barış ve güvenlik ancak, eşitlik, adalet ve ortak sorumluluk anlayışıyla sağlanabilir. Bu doğrultuda, Türkiye, uluslararası işbirliğini güçlendirerek küresel adaletin tesisi için diplomatik çabalarını sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çin'deki Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılımına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında, küresel düzeyde karşılaşılan sorunların çözümünün, güçlü bir iş birliği ve etkin çok taraflılık anlayışı temelinde mümkün olacağına işaret ettiğini anımsatan Ala, bu çerçevede, küresel barış ve güvenlik hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için Birleşmiş Milletler (BM) merkezli çok taraflı sistemin öneminin vurgulandığını belirtti.

Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "bu sistemin mevcut küresel dinamiklere ve değişen ihtiyaçlara yanıt verebilmesi için kapsamlı bir reform sürecine ihtiyaç duyulduğunu" söylediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler'in, kendisine yüklenen sorumlulukları yerine getirebilmesi ve küresel adaletin tesisi için daha geniş bir temsiliyet ve daha güçlü bir karar alma mekanizmasına kavuşmasının zaruri olduğunu öteden beri vurgulamaktadır. Bugün gelinen noktada, dünya üzerindeki adaletsiz güç dengeleri ve mevcut yapının, küresel sorunların çözümü konusunda yeterli etkinliği sağlayamadığı bir vakıadır. Küresel sorunların çözümünde etkin bir aktör olma sorumluluğumuzun bilincinde olarak, Türkiye, çok taraflı iş birliğini güçlendirme ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası kurumların etkinliğini artırma yönünde üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edecektir. Küresel barış ve güvenlik ancak, eşitlik, adalet ve ortak sorumluluk anlayışıyla sağlanabilir. Bu doğrultuda, Türkiye, uluslararası işbirliğini güçlendirerek küresel adaletin tesisi için diplomatik çabalarını sürdürecektir."