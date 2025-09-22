AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Newsweek'teki makalesine ilişkin paylaşım Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin inşasını önceleyen bir devlet adamı olarak çizgisini bir kez daha ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Ala, NSosyal hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'li yayın kuruluşlarından Newsweek'te yayımlanan "Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu" başlıklı makalesine ilişkin açıklama yaptı.

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Newsweek'te yayımlanan 'Adalet ve Refah için Türkiye'nin Diplomatik Vizyonu' başlıklı makalesi, küresel düzenin adalet ve hakkaniyet temelinde yeniden kurgulanmasına yönelik güçlü bir çağrı niteliğindedir." değerlendirmesinde bulunan Efkan Ala, makalede, Türkiye'nin "Dünya beşten büyüktür" yaklaşımının insanlığın ortak geleceğine dair bir yol haritası sunduğunu belirtti.

Makalede, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin beş ülkenin çıkarları etrafında kilitlenen mevcut yapısının krizleri derinleştirdiğinin altı çizilerek, Konsey'in kapsayıcı ve çok taraflı bir modele dönüşmesinin küresel barış için zorunlu olduğunun ifade edildiğini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"Karadeniz Tahıl Girişimi'nden Suriye'ye, Kafkasya'dan Afrika'ya uzanan geniş bir yelpazede Türkiye'nin diyalog, arabuluculuk ve insani sorumluluk temelinde yürüttüğü politikalar bu vizyonun somut yansımalarıdır. Makale, Filistin meselesine ilişkin net bir duruşu da ortaya koymaktadır. Orta Doğu'da kalıcı istikrar, Filistin'in 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir devlete kavuşmasıyla mümkündür. Makalede vurgulandığı gibi, Filistin'in bir devlet olarak tanınması işgale ve zulme karşı en güçlü cevaptır, adil bir barışın kapısını aralayacak anahtardır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız, daha adil ve kapsayıcı bir uluslararası düzenin inşasını önceleyen bir devlet adamı olarak çizgisini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu vizyon, küresel siyasetin dar çıkar hesaplarının ötesinde, insanlığın ortak geleceğini önceliklendiren bir diplomasi anlayışının mümkün olduğunu ortaya koyması bakımından uluslararası toplumun da dikkatini çekmektedir."