AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Sayın Özel, siz bırakın, Türkiye'de ve dünyada ortaya koyduğu vakur ve etkili liderlikle; çevresi ateş çemberi haline gelmiş ülkemizi, bir istikrar ve güven adası olarak her alanda büyüten ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleten, bütün darbe girişimleri karşısında dimdik durarak, Türkiye siyasetini statükonun vesayetinden kurtaran Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırmayı da; Türkiye'nin ana muhalefet partisini ve kendinizi Silivri vesayetinden kurtarmaya gayret edin ve grup başkanvekili haletiruhiyesinden çıkarak genel başkan olmaya çalışın. Böylece ülkemize de partinize de katkıda bulunmuş olursunuz."

Kaynak: AA / Aynur Ekiz
