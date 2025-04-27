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AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Ala'dan, 27 Nisan e-muhtırasının yıl dönümüne ilişkin açıklama Açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin, "O gün siyasi mücadele, demokrasinin yanında duranlarla muhtıranın arkasında duranların mücadelesiydi.

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, 27 Nisan e-muhtırasına ilişkin, "O gün siyasi mücadele, demokrasinin yanında duranlarla muhtıranın arkasında duranların mücadelesiydi. Bu zaviyeden bakınca maalesef bugün de değişen bir şey yok." ifadesini kullandı.

Ala, muhtıranın yıl dönümüne ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün 27 Nisan... Demokrasimize muhtırayla müdahale girişiminin fakat daha da önemlisi muhtıranın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayeti ve hükümetin iradesiyle tarihin çöplüğüne atılmasının yıl dönümü... O gün siyasi mücadele, demokrasinin yanında duranlarla muhtıranın arkasında duranların mücadelesiydi. Bu zaviyeden bakınca maalesef bugün de değişen bir şey yok."

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika
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