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Zorlu: Türkiye ve Kıbrıs'sız senaryo geçersiz

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 Temmuz 1974'ün, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğü, güvenliği ve varlığının korunması adına tarihe geçen önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Herkes bilmelidir ki, Kuzey Kıbrıs Türk halkının varlığını ve haklarını hiçe sayarak Akdeniz'de istikrar ve enerji güvenliği sağlamaya çalışmak beyhude bir çabadır. Türkiye ve Kıbrıs Türklüğü olmaksızın bu coğrafyada yazılan hiçbir senaryonun uygulamaya geçme şansı yoktur. Böyle bir süreçte egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tüm gücümüzle dünyaya anlatma ve tanıtma zamanıdır. Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyoruz. Bu vesileyle Kıbrıs Türk halkının barış, huzur ve güven içinde yaşama iradesini bir kez daha selamlıyor; birlik ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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