Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan Kerkük Valiliğine seçilen ITC Başkanı Ağa'ya tebrik

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, seçilen Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı tebrik etti.

Zorlu, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Kerkük Vilayet Meclisi'nde alınan kararla yaklaşık 100 yıl sonra valilik görevine Türkmen bir ismin seçilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Kürşad Zorlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı gibi Türkmen yurdu Kerkük, asırlardır farklı kültürlerin bir arada barış içinde yaşadığı coğrafya olmuştur. Türkmen kardeşlerimizin hak ve varlığının teminat altına alındığı, adaletin hakim olduğu bir Kerkük en büyük temennimizdir. Bu doğrultuda atılan her adımı desteklemeye devam edeceğiz. Kerkük Valiliği görevine seçilen ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı tebrik ediyoruz. Bu tarihi kararla başlayan yeni dönemin, şehirde huzur, istikrar ve birlikte yaşam kültürünü güçlendirmesini temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Abdullah Özkul
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

