Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu'dan "3 Mayıs Türkçülük Günü" mesajı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

"3 Mayıs 1944'te bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmet ve saygıyla anıyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, 3 Mayıs 1944'te bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmet ve saygıyla andı.

Zorlu, NSosyal hesabından, "3 Mayıs Türkçülük Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu günün, aziz milletin birliğine, dirliğine ve istiklaline olan kararlı duruşun sembol günlerinden biri olduğunu belirtti.

Bir avuç vatanseverin, dönemin baskıcı anlayışıyla yüzleştiği bu anlamlı günün, geçmişi anlamak ve geleceği daha güçlü inşa etmek açısından önemli bir hatırlatma olduğuna işaret eden Zorlu, "3 Mayıs 1944'te Ankara Adliyesi'nden Ulus'a yürüyen vatansever gençler, 'Türk dünyası' dedikleri için coplanmış, tabutluklarda işkencelere maruz bırakılmıştır. Zeki Velidi Togan, Alparslan Türkeş, Nejdet Sançar, Nihal Atsız ve daha niceleri 'ırkçı, Turancı' yaftasıyla yargılanmıştır. Boraltan Köprüsü'nde yaşanan acı hadise de milletimizin hafızasında derin izler bırakmıştır." ifadesini kullandı.

Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolbaşçılığında Türk Dünyası vizyonunun, Türk Devletleri Teşkilatı ile her geçen gün daha da derinleştiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dilde, fikirde, işte birlik' ülküsü, ortak alfabe, ortak tarih bilinci ve güçlü işbirlikleriyle somut karşılık bulmaktadır. Gönül coğrafyamızın her bir köşesine uzanan kardeşlik köprüsü daha da sağlamlaşmaktadır. Şüphesiz ki dün bu uğurda bedel ödeyenler bugün rahmet ve minnetle anılmakta, o dönemin mimarları ise milletimizin ortak hafızasında ibret olarak yer almaktadır. Bu vesileyle, 3 Mayıs 1944'te bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmet ve saygıyla anıyoruz. Ruhları şad olsun."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz
İsrail anlaşmayı onayladı! ABD'den iki yeni savaş filosu alıyor

Bu neyin hazırlığı? İsrail dev anlaşmayı onayladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Cem Yılmaz'a Fas Prensi ile benzerliği soruldu: Oradaydım, yarım saat takıldım döndüm

Fas Prensi ile benzerliği sorulan Cem Yılmaz kırdı geçirdi
İran protestolarda tutuklanan siyasi mahkumu idam etti

Komşu siyasi mahkumun kalemini kırdı
22 yaşındaki genç, metro istasyonunda raylara düşerek hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay! Herkesin gözü önünde yaşandı
İzmir'de 50 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli gardıropta yakalandı

50 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Bakın nerede bulundu
Penceredeki görüntü korkuttu, gerçek sonradan ortaya çıktı

Penceredeki görüntü korkuttu gerçek sonradan ortaya çıktı
İtalya'dan İran'a nükleer resti: Bu bizim kırmızı çizgimiz

Nükleer kriz büyüyor! İtalya devrede