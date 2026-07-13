Zorlu, 15 Temmuz'da gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde Ankara'da gazi ve şehit yakınlarını ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü nedeniyle Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 15 Temmuz gazisi Hulusi Şahin ile şehit yakını Esra Gençer'i ziyaret etti. Zorlu, ziyaretlerinin ardından yaptığı açıklamada 15 Temmuz'un Türk milletinin iradesiyle yazılan tarihi bir destan olduğunu belirterek, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andıklarını söyledi. Zorlu, 15 Temmuz'un Türk milletinin tarihe geçen en önemli direnişlerinden biri olduğunu belirterek, "15 Temmuz günü milletimiz bir destan yazmış ve karşı koyma mücadelesiyle tarihe geçmiştir. Bu anlamlı gün, binlerce yıllık kadim Türk tarihini dikkate aldığımızda o tarih çizgisinin ortaya koyduğu karşı duruşun önemli bir kavşağı olmuştur" dedi.

"Türk dünyası açısından da büyük bir mücadele örneği olmuştur"

Verilen mücadelenin yalnızca Türkiye için değil, tüm Türk dünyası açısından da büyük önem taşıdığını belirten Zorlu, "O gün verilen mücadele sadece Türkiye'miz ve 86 milyon için değil, büyük Türk dünyası açısından da büyük bir mücadele örneği olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar sürdürülen mücadeleyle bu hain yapılanmanın sadece Türkiye'de değil, geniş coğrafyalardaki faaliyetlerine karşı da mücadelemizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin birliği daim olsun"

Hain darbe girişiminde şehit ve gazileri anan Zorlu, "253 şehidimizin ve 2 bin 700'ün üzerindeki gazimizin verdiği kutlu mücadele, vesayete karşı ortaya koydukları irade ve tankların önüne çıkarak gösterdikleri imanla tarihe geçen bir mücadele olmuştur. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Milletimizin birliği daim olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı