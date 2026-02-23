AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerebakan, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yılda sağlıkta gerçekleştirilen dönüşümün, şehir hastanelerinden güçlü birinci basamağa, nitelikli insan kaynağından teknolojik altyapıya kadar büyük bir atılımın eseri olduğunu belirtti.

Ak Parti'den yapılan açıklamaya göre, Yerebakan, iftarını Şehit Sait Ertürk Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla yaptı.

İftar öncesinde hastanede tedavi görenlerle bir araya gelen, gönüllü desteklerle yenilenen Çocuk Hastalıkları Servisinde 19 çocuğu ziyaret eden Yerebakan, hastanelerin sadece tedavi mekanları değil, umudun, dayanışmanın ve şefkatin de adresi olduğunu belirtti.

Daha sonra sağlık çalışanlarıyla iftar yapan Yerebakan, ramazan ayında artan birlik ve beraberlik ruhuna vurgu yaptı.

Yerebakan, hastanelerin aile ocağı olduğuna işaret ederek, "Yıllarını ameliyathanelerde, servislerde, nöbetlerde geçirmiş bir hekim olarak söylüyorum, bizler aynı idealin, aynı fedakarlığın mesai arkadaşlarıyız. Ramazanda aile sofraları nasıl bir araya gelmenin sembolüyse, bugün de aile soframız bu hastanemizdir." dedi.

"Umudu büyüten adımları atmaya devam edeceğiz"

Sağlık çalışanlarının özverili gayretlerinin, Türkiye'nin güçlü sağlık altyapısının en önemli dayanağı olduğunun altını çizen Yerebakan, şunları kaydetti:

"Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedefimizin merkezinde sağlık çalışanlarımızın emeği, alın teri ve vicdanı vardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda sağlıkta gerçekleştirdiğimiz dönüşüm, şehir hastanelerinden güçlü birinci basamağa, nitelikli insan kaynağından teknolojik altyapıya kadar büyük bir atılımın eseridir. Bugün burada, bir devlet politikasına dönüşmüş 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışının sahadaki karşılığını görüyoruz. Bizler de aynı istikamette, sağlık çalışanlarımızın yükünü hafifleten, hastalarımızın umudunu büyüten adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."

Programa, Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Hastane Başhekimi Dr. Evren Ekingen ve AK Parti Etimesgut İlçe Başkanı Yasin Şankazan da katıldı.