AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, ABD-İsrail ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkesi değerlendirdi Açıklaması

"Geçici de olsa barış kazandı, insanlık kazandı. Ateşkesin sağlanmasında ülkemiz başta olmak üzere katkısı olan her ülkeyi ve herkesi kutluyorum" - "Dileğimiz odur ki insanlığın kazanımı ortak değerleri yok sayan, savaş suçlarını işlemekten sakınmayan, tüm dünyanın gözü önünde sürdürülen ABD/İsrail-İran savaşının, bu gece ilan edilen ateşkes sürecinde sulh anlaşması ile sonlandırılmasının sağlanmasıdır"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı, ABD- İsrail ile İran arasındaki 2 haftalık ateşkese ilişkin, "Geçici de olsa barış kazandı, insanlık kazandı. Ateşkesin sağlanmasında ülkemiz başta olmak üzere katkısı olan her ülkeyi ve herkesi kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Soykırımcı Netanyahu'nun kışkırtmasıyla başlatılan ve giderek alevlenen, tarihi süreçlerde tecrübe birikimiyle sağlanmış insanlık ortak değerlerini ve bu birikimler esas alınarak oluşturulmuş uluslararası hukuksal normları yok sayan, akıl ve izan dışı savaş ve savaş söyleminin yerini, bu gece deklare edilen on beş günlük ateşkes deklarasyonu ile avdet eden aklıselim almış bulunuyor. Geçici de olsa barış kazandı, insanlık kazandı. Ateşkesin sağlanmasında ülkemiz başta olmak üzere katkısı olan her ülkeyi ve herkesi kutluyorum.

Türkiye, İran'ı hedef alan savaşın başından bu yana ve genel olarak ülkeler arası sorunların çözümünde en doğru yöntemin diplomasi, diyalog ve uzlaşma olduğuna her zaman ve uygun her yerde vurgu yapmakta, kaçınılmaz olmadıkça, barışı sağlayacak müzakereyi öncelemektedir. Dileğimiz odur ki insanlığın kazanımı ortak değerleri yok sayan, savaş suçlarını işlemekten sakınmayan, tüm dünyanın gözü önünde sürdürülen ABD/İsrail-İran savaşının, bu gece ilan edilen ateşkes sürecinde sulh anlaşması ile sonlandırılmasının sağlanmasıdır."

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
