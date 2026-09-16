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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu'yu ziyaretine ilişkin paylaşım:

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- "Sayın Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ettik. COP 31 için Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Kültürel diplomasinin artırılması için daha fazla işbirliği yapılması hususunda mutabakata varıldı"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu'yu ziyaret etti.

Yayman, NSosyal hesabındaki paylaşımında, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Türkmen ile Muizzu'yu ziyaret ettiklerini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ilettiklerini aktardı.

Görüşmede, Türkiye ile Maldivler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını, ikili ilişkilerini ve farklı alanlarda geliştirebilecekleri işbirliği imkanlarını ele aldıklarını ifade eden Yayman, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'ye davet ettik. COP 31 için Türkiye'ye geleceğini ifade etti. Kültürel diplomasinin artırılması için daha fazla işbirliği yapılması hususunda mutabakata varıldı. Dost ve kardeş Maldivler ile ilişkilerimizi karşılıklı anlayış ve ortak değerler temelinde her alanda daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Nazik ev sahipliği için Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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