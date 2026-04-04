AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: "CHP'ye bir kez daha seslenmek istiyorum; sizin içine girdiğiniz kaosla bizim işimiz yok"

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, " Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kez daha seslenmek istiyorum; sizin içine girdiğiniz kaosla bizim işimiz yok. Sizin içerisine girdiğiniz krizle bizim işimiz yok. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmektir, eserler üretmektir ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir" dedi.

Bolu'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve beraberindeki heyet, İl Danışma Meclisi Toplantısı'nı gerçekleştirmek üzere AK Parti il binasına geldi. Toplantı öncesinde konuşan Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik açıklamalarda bulundu. Yayman, "Aslında CHP'liler azıcık durup düşünseler, azıcık durup tefekkür etseler neden iktidara gelmediklerini anlarlar. Cumhuriyet Halk Partisi milletle kavgalı, tarihle kavgalı, dinimizle kavgalı, töremizle kavgalı; daha da kötüsü kendisiyle kavgalı. Cumhurbaşkanımız her defasında söylüyor; şikayet dilekçesi veren CHP'li, şikayet eden CHP'li, savcılığa suç duyurusunda bulunan CHP'li. Hırsız CHP'li, hırsızı şikayet eden CHP'li. Yolsuzluk yapan CHP'li, suç duyurusunda bulunan CHP'li. Böyle bir parti olabilir mi?" dedi.

CHP'ye seslenerek 'Sizin içine girdiğiniz kaosla bizim işimiz yok' diyen Hüseyin Yayman, "Sayın Özgür Özel'e burada kötü söz söylemek istemem. Cumhurbaşkanımızı darbeyle, cuntayla itham ediyor. Sen kim, Recep Tayyip Erdoğan kim? 12 Mart 1971 darbesinde olan siz. 12 Eylül Darbesi'nin içinde olan siz. 28 Şubat Darbesi'nin içinde olan siz. 27 Nisan E-Muhtırasının içinde olan siz. Şimdi çıkmış bizim partimizi itham ediyorsunuz. Siz bazen darbelerin ortağı olarak, bazen azmettiricisi olarak, bazen teşvik edicisi olarak, bazen yol göstericisi olarak, bazen akıl hocası olarak Türk demokrasi tarihinde darbeler denince akla gelen 'CHP ordu el ele' sloganını atan bir partisiniz. Dolayısıyla önce bir sicilinize bakın. Önce bir tarihinize bakın. Önce bir kendi hafızanıza bakın. Sonra AK Partimizi suçlamaya bakın. Onun için Bolu'dan Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir kez daha seslenmek istiyorum; sizin içine girdiğiniz kaosla bizim işimiz yok. Sizin içerisine girdiğiniz krizle bizim işimiz yok. Bizim derdimiz milletimize hizmet etmektir, eserler üretmektir ve Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmektir" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti

MHP'de İstanbul depremi! İl ve ilçe teşkilatları komple feshedildi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi

Ateşkes ilk kez masada! Plan sunuldu, İran'dan jet yanıt geldi
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü

Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz

Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Seray Kaya yeni filmi için pole dansı eğitimi aldı

Cesur prova! Yeni filmi için direk dansı yaptı
Selçuk Yöntem’den yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım

Yıllar sonra Kurtlar Vadisi itirafı: Bu yüzden ayrıldım
Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var

Savaşın gölgesindeki dansıyla gündem oldu! Türklere bir mesajı var
Melissa Vargas'tan Zehra Güneş'e şarkılı gönderme

İpler tamamen koptu! Yapılan gönderme bomba
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş

Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
Güney Kore istihbaratı: Kim, 13 yaşındaki kızını halefi olarak belirledi

Dünya kaynarken Kim halefini belirledi