AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya Suriye'de ziyaretlerde bulundu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Suriye'de ziyaretler yaptı.

Sırakaya, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcıları Ercan Özboyacı ve İbrahim Halil Korkmaz ile ilk olarak Azez'de bulunan Kızılay Yetimhanesini ziyaret etti. Burada yetimlerle yakından ilgilenen heyet, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Heyet, daha sonra Afrin kırsalında bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesinin adını taşıyan Tenzile Ana Yetimhanesini ziyaret etti. Yetkililerden çalışmalarına ilişkin bilgi alan heyet, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sırakaya ve beraberindekiler, son olarak Halep Valiliğini ziyaret ederek, Vali Azzam Garib ile görüştü. Ziyarette karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Parlak
