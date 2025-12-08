AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı Açıklaması

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler Başkanı Zafer Sırakaya, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'de zulüm ve baskı döneminin son bulmasının birinci yıl dönümünde, Suriye halkının onurlu mücadelesini tebrik ettiğini, bu tarihi sürecin bölgeye kalıcı barış, istikrar ve adalet getirmesini temenni ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin komşuluk hukukunun, insanlık değerlerinin ve ortak tarih bilincinin gereği olarak, bu zorlu süreç boyunca Suriye halkının yanında olduğunu, acıların en derin yaşandığı yıllarda kapılarını kardeşlerine tereddütsüz açtığını hatırlatan Sırakaya, "Bugün, Suriye'nin yeniden istikrar inşa ettiği bu kritik dönemde, Türkiye ve Ak Parti ; insani diplomasi, bölgesel işbirliği ve barış odaklı dış politika anlayışı doğrultusunda Suriye'nin yanında durmaya devam edecektir." diye konuştu.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya, şunları kaydetti:

"Özellikle Suriye'den Türkiye'ye sığınan kardeşlerimizin; uluslararası standartlara uygun şekilde, gönüllü, güvenli, insani ve onurlu geri dönüşlerini sağlamak üzere Türkiye, ilgili kurumlar ve uluslararası paydaşlarla işbirliğini kararlılıkla sürdürecektir. Bununla birlikte, Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenliği ve ulusal birliğinin korunması; terör örgütlerinden arındırılmış, huzur ve güven ikliminin tesis edildiği bir geleceğin inşa edilmesi Türkiye'nin ve AK Parti hükümetimizin stratejik öncelikleri arasında yer almaktadır. Tarihsel bağlarımız, coğrafi yakınlığımız ve ortak medeniyet mirasımız bizlere sadece bugünün değil, yarınların da sorumluluğunu yüklemektedir."

Suriye halkının özgürlük, adalet, barış ve refah içinde yaşayacağı bir geleceğin en kısa sürede tesis edilmesini dileyen Sırakaya, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin ve AK Parti'nin yapıcı rolünün devam edeceğinin altını çizdi.