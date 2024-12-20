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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, katıldığı televizyon programında partisinin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, "Şu an yüzde 40'ın altındayız ama yüzde 35'in üzerindeyiz" ifadelerini kullandı.

Esad'ın iktidarının devrilmesinin ardından hem iç hem dış siyasette dengeler alt üst oldu. Söz konusu gelişmeler seçim anketlerine de yansıdı.

CHP KAN KAYBEDİYOR

Son seçim anketlerinde CHP'nin oylarında düşüş yaşanıyor. AK Parti oylarındaki yükseliş dikkat çekerken; Suriye'de izlenen politikaların iktidara güç kazandırdığı görüldü.

İŞTE AK PARTİ'NİN OY ORANI

Son olarak ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk canlı yayınında partisinin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şu an yüzde 40'ın altındayız ama yüzde 35'in üzerindeyiz" diyen Şen, "Yükseliş devam ediyor ve bu trendi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKomançiii:

Akpliler metamfetamini fazla çekmişler herhalde halisinasyon görmeye başladılar:)))

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