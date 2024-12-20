AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, partisinin oy oranını açıkladı

Esad'ın iktidarının devrilmesinin ardından hem iç hem dış siyasette dengeler alt üst oldu. Söz konusu gelişmeler seçim anketlerine de yansıdı.

CHP KAN KAYBEDİYOR

Son seçim anketlerinde CHP'nin oylarında düşüş yaşanıyor. AK Parti oylarındaki yükseliş dikkat çekerken; Suriye'de izlenen politikaların iktidara güç kazandırdığı görüldü.

İŞTE AK PARTİ'NİN OY ORANI

Son olarak ise AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk canlı yayınında partisinin oy oranına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Şu an yüzde 40'ın altındayız ama yüzde 35'in üzerindeyiz" diyen Şen, "Yükseliş devam ediyor ve bu trendi sürdürmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.